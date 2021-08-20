Россияне начали скупать домашних роботов

Наука и технологии
Сегодня в 12:51
Россияне начали скупать домашних роботовВозможно, из-за удалёнки
Интернет-магазин ВсеИнструменты.ру изучил спрос на товары в июле 2021 года и убедился, что популярность роботизированной техники выросла на 100% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Больше всего спрос на домашних роботов вырос в Москве — на 200%. В основном жители города покупали роботы-пылесосы и роботы-мойщики окон. В Санкт-Петербурге в два раза увеличились продажи системы «Умный дом».
В целом, в топ товаров по России входят роботы-мойщики окон, роботы-пылесосы, умные розетки, датчики температуры, умные ИК-пульты, контроллеры шлагбаумов, выключатели дистанционного управления, а также роботы-газонокосилки.
В интернет-магазине считают, что рост спроса связан с переходом россиян на удалённую работу. Многие, возможно, захотели облегчить себе быт.