Россияне начали скупать фильмы и музыку в интернете из-за прохладной погоды

По сравнению с сентябрём прошлого года, который был намного теплее, чем сейчас, число подписок россиян на сервисы с видеоконтентом увеличилось на 69,7%. Средний чек при этом повысился на 65,3%. Люди стали больше сидеть дома и смотреть сериалы в онлайн-кинотеатрах.

В целом, прирост в сегменте цифрового контента и развлечений составил 45% по сравнению с сентябрём 2018 года. «Холодная погода, которая мешает прогулкам на открытом воздухе, способствует увеличению времени, которое люди посвящают потреблению онлайн-контента, а именно тому, что мы называем digital entertainment», — объясняет директор QIWI.

Кроме того, люди стали готовы увеличивать затраты на медиаконтент. Во многом благодаря тому, что оплатить его очень легко.