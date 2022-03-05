Россияне начали спешно переходить на карты МИР

Наука и технологии
Вчера в 23:05
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Россияне начали спешно переходить на карты МИРИз-за санкций
Банки рассказали, что россияне стали чаще открывать карты МИР. Спрос вырос после того, как Visa и Mastercard пришлось прекратить работу с попавшими под санкции банками.
О росте спроса сообщили представители ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, МКБ и Росбанка. Так, клиенты ВТБ за последнюю неделю открыли на 15% больше карт МИР, чем неделей ранее. МКБ с 24 февраля зафиксировал увеличение выпуска карт МИР более чем в два раза. У Газпромбанка объёмы ежедневной эмиссии выросли в 3–5 раз. Росбанк и Альфа-банк просто заявили о росте спроса без цифр.
Напомним, наиболее жёсткие, блокирующие, санкции были введены в отношении ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Visa и Mastercard исключили их из своих систем, карты банков перестали работать с Apple Pay и Google Pay.
Источник: РБК