Россияне начали спешно переходить на карты МИР

О росте спроса сообщили представители ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, МКБ и Росбанка. Так, клиенты ВТБ за последнюю неделю открыли на 15% больше карт МИР, чем неделей ранее. МКБ с 24 февраля зафиксировал увеличение выпуска карт МИР более чем в два раза. У Газпромбанка объёмы ежедневной эмиссии выросли в 3–5 раз. Росбанк и Альфа-банк просто заявили о росте спроса без цифр.

Напомним, наиболее жёсткие, блокирующие, санкции были введены в отношении ВТБ, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка и Новикомбанка. Visa и Mastercard исключили их из своих систем, карты банков перестали работать с Apple Pay и Google Pay.