Россияне научили робота определять признаки заражения коронавирусом у людей

Об этом журналистам сообщил сооснователь компании и директор по развитию Олег Кивокурцев. По его словам, специально обученный робот несколько раз в неделю выходит на улицы Нью-Йорка.

Кивокурцев объяснил, что роботы Promobot — это открытая платформа, с помощью которой можно создавать различные приложения. Для разработки экспресс теста авторы проекта изучили сайт Министерства здравоохранения Китая, где описаны признаки заражения коронавирусом. Провериться у робота может любой желающий.

Кивокурцев рассказал, что таких людей много. Во время каждого выхода робота Promobot проверяется не менее 200 человек.