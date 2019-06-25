Россияне назвали главные качества современной молодёжи

Опрашивали, как саму молодёжь, так и взрослых и пожилых людей. Как оказалось, основная часть россиян считают молодых людей ориентированными на материальные ценности (82%), общительными (67%) и спортивными (60%). Интересно, что о первом качестве чаще говорили люди в возрасте от 35 до 44 лет, а о двух других — 18-34-летние.

38% респондентов заявили, что молодёжь достаточно высокомерна, а 46% назвали её пассивной. Остальные озвученные качества имели положительную коннотацию. Молодых россиян называли и активными (48%), и открытыми (47%).

Участники опроса также озвучили самые нетипичные качества молодёжи. Это бережливость (54%), трудолюбие (54%), забота о собственном здоровье (52%), культурность и вежливость (52%), искренность (51%) и религиозность (50%).