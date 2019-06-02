Россияне назвали главные страхи при поездке за рубеж

В опросе участвовали около тысячи пользователей сервиса в возрасте от 18 до 65 лет. 54% из них признались, что испытывают стресс во время отпуска. Каждый пятый российский турист переживает непосредственно из-за организации поездки и дороги до места назначения. 46% боятся, что их рейс могут задержать, также почти половина испытывает страх опоздания на самолёт. Ещё 40% россиян беспокоят очереди в аэропортах.

10% респондентов боятся особенностей страны, в которую они приехали: болезней, культурных различий, необходимости разбираться в курсе валют и говорить на другом языке. 39% туристов беспокоят финансовые вопросы и погода в месте отдыха.

Также выяснилось, что женщины больше волнуются по поводу поездок, чем мужчины (42% против 35%).