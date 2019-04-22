Россияне назвали главный недостаток фриланса

На втором месте среди минусов оказалась высокая конкуренция. Этот вариант выбрали 47% респондентов. Третье место занял риск обмана со стороны клиента (38%).

Эксперты отметили, что снизить риски можно при помощи составления договора. Это подтверждают ответы респондентов: среди тех, у кого есть договор с заказчиком, обмана боятся только 32%. Среди фрилансеров, работающих по договорённости в переписке, процент тех, кто боится невыплаты гонорара, составляет 42%.

27% опрошенных признались, что им тяжело работать дома, а 26% беспокоит недостаток общения. Фриланс полностью устраивает только 5% респондентов.