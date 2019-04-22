Ferra

Россияне назвали главный недостаток фриланса

Нестабильный доход
Высшая школа экономики (ВШЭ) и ресурс FL.ru провели опрос среди фрилансеров из России и попросили их назвать главные минусы «свободной» работы. 63% опрошенных ответили, что их больше всего не устраивает нестабильность доходов.

На втором месте среди минусов оказалась высокая конкуренция. Этот вариант выбрали 47% респондентов. Третье место занял риск обмана со стороны клиента (38%).

Эксперты отметили, что снизить риски можно при помощи составления договора. Это подтверждают ответы респондентов: среди тех, у кого есть договор с заказчиком, обмана боятся только 32%. Среди фрилансеров, работающих по договорённости в переписке, процент тех, кто боится невыплаты гонорара, составляет 42%.

27% опрошенных признались, что им тяжело работать дома, а 26% беспокоит недостаток общения. Фриланс полностью устраивает только 5% респондентов.

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