Россияне назвали самые пугающие технологии

Опрос проводили 12–13 декабря 2020 года среди россиян в возрасте от 18 лет. 37% респондентов заявили, что некоторые научные открытия вызывают у них тревогу или страх. Это наиболее низкий процент с 2016 года.

Больше всего россияне опасаются разработок, связанных с оружием массового поражения (14%), искусственного интеллекта, компьютеризации и роботизации повседневной жизни (8%). Все эти показатели тоже уменьшились по сравнению с 2017-2018 годами.

3% опрошенных заявили, что беспокоятся из-за развития генной инженерии и клонирования. 6% сообщили о страхе из-за открытий в области вирусологии. Космические открытия и эксперименты на Большом адронном коллайдере пугают всего 2% опрошенных.

Также исследователи увидели, что молодёжь и люди с доходом выше среднего меньше боятся научных открытий. Мужчины больше чем женщины доверяют научному прогрессу.