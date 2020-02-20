Россияне назвали самые раздражающие фразы при общении с представителями оператора связи

Мнение абонентов компания узнала из опросов в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook. Tele2 хотела узнать, какие фразы операторов контактных центров больше всего раздражают клиентов. Как сказано в пресс-релизе компании, после опроса служба поддержки Tele2 постаралась избавиться от слов-раздражителей.

Первое место в списке самых ненавистных фраз заняла следующая — «Постоянное улучшение качества мобильной связи и расширение зоны действия сети – приоритетная задача компании». Такую формулировку абоненты часто воспринимают как попытку уйти от ответа, например, на вопрос, когда в каком-либо месте появится интернет 4G.

На втором месте оказался призыв следить за новостями на сайте компании. На третьем — фраза «с удовольствием вам помогу». Эти слова показались абонентам «приторно-сладкими», неискренними и малопродуктивными.

Также клиентам не нравятся следующие фразы: