Россияне назвали самые важные для них услуги в интернете

Около 35% опрошенных заявили, что для них важна возможность получения госуслуг онлайн. Это поместило данный сервис на первое место в списке. Второе место заняла онлайн-продажа и доставка лекарств — за неё проголосовали 29% респондентов. Интересно, что в России такая продажа пока запрещена. На третьем месте оказались услуги по дистанционному образованию — онлайн курсы (26% респондентов).

Помимо этих сервисов, россияне назвали онлайн-доступ к медицинской карте (21%), телемедицину (20%), сервисы, адаптированные для людей с ограниченными возможностями (23%). Самыми непопулярными оказались услуги по поиску правовой информации (17%), онлайн-продажа алкоголя (9%) и маркетплейсы для самозанятых (6%).

Всего в исследовании участвовали 1200 человек. Проводилось оно с 9 по 18 сентября.