Наука и технологии
Сегодня 17:41
Россияне назвали технологии угрозой для личных отношений
Индийцы и бразильцы с ними согласились
83% россиян назвали технологии угрозой для личных отношений. Такое мнение они высказали во время опроса холдинга «Ромир».
В исследовании участвовали больше 7100 человек, и не только из России. Опрос охватил жителей десяти стран. 77% опрошенных из всех стран согласились с утверждением, что современные технологии могут разрушить личные отношения. Особенно много согласных с этим мнением респондентов было в Индии (86%) и Бразилии (85%).
Участники опроса из США и Таиланда наоборот заявили, что не считают технологии угрозой отношениям (65% и 64% соответственно). Впрочем, и они думают, что технологии могут всё-таки оказывать некоторое негативное влияние.
Лишь 7% опрошенных считают, что технологии вообще не угрожают личным отношениям.
Ромир