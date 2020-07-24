Россияне назвали технологии угрозой для личных отношений

В исследовании участвовали больше 7100 человек, и не только из России. Опрос охватил жителей десяти стран. 77% опрошенных из всех стран согласились с утверждением, что современные технологии могут разрушить личные отношения. Особенно много согласных с этим мнением респондентов было в Индии (86%) и Бразилии (85%).

Участники опроса из США и Таиланда наоборот заявили, что не считают технологии угрозой отношениям (65% и 64% соответственно). Впрочем, и они думают, что технологии могут всё-таки оказывать некоторое негативное влияние.

Лишь 7% опрошенных считают, что технологии вообще не угрожают личным отношениям.