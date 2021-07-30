Россияне не захотели сами защищать свои данные

Большинство пользователей уверены, что их данные должны защищать владельцы сайтов, провайдеры сервисов, государство. При этом число опрошенных, которые уверены в незащищённости своих данных, в том числе банковских, составило 63%. Лишь треть респондентов думают, что их данные полностью защищены.

Больше половины респондентов (66%) также признались, что им не хватает знаний в сфере кибербезопасности.

РБК также пишет, что в 2020 году случились 2395 утечек данных из коммерческих компаний, государственных органов и организаций. Около 11 млрд записей с персональными данными и платёжной информации оказались в интернете. Это были имена и фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов, пароли, сведения о постоянном месте жительства, номера социального страхования, реквизиты банковских карт и данные о банковских счетах.