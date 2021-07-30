Россияне не захотели сами защищать свои данные

Россияне не захотели сами защищать свои данныеСчитают, что этим должно заниматься государство
Большинство пользователей уверены, что их данные должны защищать владельцы сайтов, провайдеры сервисов, государство. При этом число опрошенных, которые уверены в незащищённости своих данных, в том числе банковских, составило 63%. Лишь треть респондентов думают, что их данные полностью защищены.
Больше половины респондентов (66%) также признались, что им не хватает знаний в сфере кибербезопасности.
РБК также пишет, что в 2020 году случились 2395 утечек данных из коммерческих компаний, государственных органов и организаций. Около 11 млрд записей с персональными данными и платёжной информации оказались в интернете. Это были имена и фамилии, адреса электронной почты, номера телефонов, пароли, сведения о постоянном месте жительства, номера социального страхования, реквизиты банковских карт и данные о банковских счетах.