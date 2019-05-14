Россияне обзаведутся электронными удостоверениями гражданина

Законопроект в ближайшие дни будет внесён в Госдуму. «Цифровой профиль», согласно документу, представляет собой платформу для хранения информации о гражданине в виде ссылок на записи в информационных системах государственных органов и организаций. Такие записи могут, например, содержать данные о недвижимости или налогах. Для доступа к профилю россиянину нужно будет завести электронное удостоверение личности.

В законопроекте не поясняется, как будут использоваться сведения из «цифрового профиля», и каким образом гражданин может выразить своё согласие на оказание ему этих услуг. Понятно только, что подтверждать личность пользователь будет должен через свой сотовый телефон.

Сообщается, что с конца осени россияне смогут протестировать «цифровой профиль». В пилотном запуске примут участие 16 банков и три страховые компании. Полноценный запуск ожидается в конце 2020 года. А уже в 2021 начнётся постепенный перевод граждан на электронные паспорта.