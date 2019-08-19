Ferra

Россияне оказались более подкованными в технологиях, чем американцы

Но американцы лучше ориентируются в бизнесе
Образовательная платформа Coursera провела исследование и выяснила, какими навыками, востребованными на современном рынке труда, обладают люди из разных стран. Оказалось, что россияне весьма неплохо подкованы в сфере технологий.

Специалисты Coursera оценивали распространённость шести основных компетенций, которыми должны обладать профессионалы в трёх самых развивающихся и перспективных областях: в бизнесе, новых технологиях и больших данных. Согласно результатам исследования, почти две трети населения планеты не имеют необходимых компетенций для работы в данных сферах.

Лучше всех владеют необходимыми навыками специалисты из Европы. Россияне довольно сильны в технологиях, но отстают от США в сферах бизнеса и больших данных.

Такой результат авторы исследования объясняют наследием советского образования, когда математике и точным наукам уделялось особое внимание.

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