Россияне оказались более подкованными в технологиях, чем американцы

Специалисты Coursera оценивали распространённость шести основных компетенций, которыми должны обладать профессионалы в трёх самых развивающихся и перспективных областях: в бизнесе, новых технологиях и больших данных. Согласно результатам исследования, почти две трети населения планеты не имеют необходимых компетенций для работы в данных сферах.

Лучше всех владеют необходимыми навыками специалисты из Европы. Россияне довольно сильны в технологиях, но отстают от США в сферах бизнеса и больших данных.

Такой результат авторы исследования объясняют наследием советского образования, когда математике и точным наукам уделялось особое внимание.