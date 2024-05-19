Россияне оказались недовольны удаленной работой своих детей

В целом 63% родителей удовлетворены удаленной работой своих взрослых детей, при этом 20% отмечают, что их дети получают достойный доход. Для 18% родителей наиболее важным фактором является то, что их детям нравится их работа. Среди других критериев удовлетворенности — стабильность компании (15%), возможности карьерного роста (12%), потенциал для профессионального развития (7%), уважение со стороны руководства, коллег и клиентов (6%). Кроме того, 8% родителей довольны тем, что их дети стали финансово независимыми.

Однако некоторые аспекты работы их детей вызывают неоднозначную реакцию. Например, лишь 2% опрошенных родителей ценят удаленную работу своих детей, другие не одобряют ее, ссылаясь в том числе на опасения по поводу ограниченного социального взаимодействия и изоляции.

Несмотря на общее удовлетворение, 14% отцов и 11% матерей критикуют выбор работы своих детей. Среди основных причин недовольства — низкая зарплата (на нее ссылается треть недовольных родителей), работа, не связанная со сферой деятельности их детей (14%), неудобный график работы (12%) и высокий уровень стресса на работе (11%). Кроме того, 8% родителей обеспокоены тем, что их дети не реализуют свой потенциал на работе.