Россияне определили самые важные научные открытия года

Авторы исследования отметили, что сверхзначимыми событиями 2019 года не ознаменовался. Тем не менее, революционные прорывы предыдущих лет породили множество прикладных работ в текущем году.

Активнее всех развивались медицина, биология, астрономия, астрофизика, искусственный интеллект, нейросети, квантовые компьютеры, материаловедение, нанотехнологии и изучение биоматериалов.

Опрос, проведённый среди российских учёных и обычных россиян, показал, что самыми популярными стали новости о глобальном потеплении. 62% респондентов заявили, что знают о повышении содержания углекислого газа в атмосфере.

Самой значимой опрошенные назвали новость о новых методах лечения генетических заболеваний путём прямой доставки в больные клетки здоровой РНК. Новости о глобальном изменении климата заняли второе место по важности. На третье месте оказалась информация о запуске астрофизической обсерватории «Спектр-Рентген-Гамма», а на четвёртом — о начале работы детектора гравитационных волн в Японии.