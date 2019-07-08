Россияне определили сумму ежемесячного дохода для роскошной жизни

Аналитики опросили 1500 человек в возрасте от 18 лет старше из всех федеральных округов России. Оказалось, в среднем для того, чтобы жить в стиле dolce vita, российской семье из трёх человек достаточно 965 тысяч рублей в месяц. Исследователи отмечают, что в 2015 году названная сумма была чуть меньше — 950 тысяч рублей. Разница, однако, незначительная.

Москвичи огласили сумму побольше — 1,4 миллиона рублей в месяц. Зато жители Петербурга стали намного скромнее: в 2015 году для роскошной жизни они просили 1,3 миллиона рублей, а теперь им достаточно 740 тысяч.