Россияне перестали планировать отпуск за границей

Опрос проводился в 104 населённых пунктах среди 1500 россиян. Сначала их спросили, планируют ли они вообще идти в отпуск до окончания этого года. Почти половина респондентов (45%) ответили, что либо уже были в отпуске, либо собираются взять его до конца года. Тогда у них узнали, где они отдыхали или планируют отдохнуть.

Как оказалось, 21% вообще никуда не ездили и не поедут и просто проведут время дома. 14% рассказали, что путешествовали или будут путешествовать по России, а 8% — поедут на дачи. За границей отдыхать решили только 3% респондентов.

На открытый вопрос «Если бы вам предложили оплатить двухнедельную путёвку куда угодно, то куда бы вы поехали?» большинство участников опроса назвали российские территории (Крым, Сочи, Байкал, Алтай).