Наука и технологии
Сегодня 20:56
Россияне победили в первой в мире компьютерной олимпиаде по шахматам
В таком формате она прошла из-за пандемии
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) провела первую в мире компьютерную олимпиаду по шахматам. Победителем в ней стала российская сборная.
Россияне обыграли в онлайн-соревнованиях команду Индии. В первом матче между командами зафиксировали ничью (3:3), а во втором российские шахматисты победили со счётом 4,5:1,5.
В составе российской команды, которая принесла сборной победу, были Полина Шувалова, Андрей Есипенко и Александра Горячкина.
Первую в мире онлайн-олимпиаду по шахматам решили провести из-за пандемии коронавирусной инфекции. Офлайн-встречи до сих пор признают небезопасными. На виртуальной олимпиаде 40 сборных распределили по четырём группам. Матчи проходили по круговой системе. Каждая команда в итоге сыграла девять матчей.