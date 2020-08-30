Россияне победили в первой в мире компьютерной олимпиаде по шахматам

Россияне обыграли в онлайн-соревнованиях команду Индии. В первом матче между командами зафиксировали ничью (3:3), а во втором российские шахматисты победили со счётом 4,5:1,5.

В составе российской команды, которая принесла сборной победу, были Полина Шувалова, Андрей Есипенко и Александра Горячкина.

Первую в мире онлайн-олимпиаду по шахматам решили провести из-за пандемии коронавирусной инфекции. Офлайн-встречи до сих пор признают небезопасными. На виртуальной олимпиаде 40 сборных распределили по четырём группам. Матчи проходили по круговой системе. Каждая команда в итоге сыграла девять матчей.