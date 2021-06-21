Россияне почти полностью отказались от SMS

В сети «Билайна», например, число отправленных абонентами SMS снизилось в первом квартале 2021 года на 10% по сравнению с показателями первого квартала 2020 года. За два года же отправленных смс стало меньше на 41%. Представители оператора связи считают, что это происходит из-за популярности мессенджеров. Ими активно пользуются в том числе и потому, что в России мобильный интернет один из самых дешёвых в мире.

В МТС также отметили, что SMS всё ещё отправляют в основном те люди, у кого нет смартфона. В Tele2 заметили, что SMS «давно стала технической услугой». В сети «Мегафона» количество отправленных абонентами смс снизилось на 16% в первом квартале года.