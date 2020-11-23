Россияне поделились способами обезопасить информацию на ноутбуке

Как пишет РБК, более трети россиян (36,4%) считают, что достаточно заклеить веб-камеру на ноутбуке и компьютере, чтобы скрыть данные от злоумышленников. Ещё почти треть опрошенных скрывают персональные данные во всех соцсетях или создают фейковые аккаунты.

27% респондентов меняют пароли от своих страниц раз в год. Почти половина россиян этого не делают, потому что боятся забыть новый пароль. 46% россиян никогда не меняют пароль к мобильному банку. А 50,4% респондентов применяют одну комбинацию для всех своих учётных записей.

41% россиян каждый месяц проверяют компьютер на наличие вирусов, а четверть россиян не пользуются антивирусами. Сервисы VPN регулярно применяют только 17,7% респондентов.