Россияне получили первые цифровые рубли

Сообщается, что уже три банка подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл перевода цифровых рублей между клиентами. Они использовали банковские мобильные приложения для этого. Через них клиенты открыли цифровые кошельки, а также обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели перевели просто цифровые рубли между собой.

Как пояснили в центробанке, уникальность цифрового рубля состоит в том, что клиент сможет получить доступа к своему цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается.

По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения цифрового рубля.