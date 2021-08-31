Россияне попытались засыпать землёй археологов из-за боязни 5G

Наука и технологии
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Россияне попытались засыпать землёй археологов из-за боязни 5GПодумали, что это рабочие, которые ставят вышку
На днях жители Азова Ростовской области напали на археологов. Те занимались раскопками, но люди подумали, что учёные раскапывают место под вышку 5G.
Жители Азова забрасывали яму с археологами землёй, хотя те пытались объяснить им, что раскопки законны.
Учёные пояснили, что вели работы на территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Азака-Таны с некрополем». «Утром 24 августа к месту проведения археологических работ подошла группа мужчин с лопатами и начала засыпать шурф с находящимися в нём специалистами-археологами. В полицию поданы заявления о привлечении виновных лиц к ответственности», — рассказали представители областного правительства. Сейчас работы археологов приостановлены.
Хулиганы были приверженцами ложной теории о том, что связь 5G влияет на здоровье человека.