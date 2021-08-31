Россияне попытались засыпать землёй археологов из-за боязни 5G

Жители Азова забрасывали яму с археологами землёй, хотя те пытались объяснить им, что раскопки законны.

Учёные пояснили, что вели работы на территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Азака-Таны с некрополем». «Утром 24 августа к месту проведения археологических работ подошла группа мужчин с лопатами и начала засыпать шурф с находящимися в нём специалистами-археологами. В полицию поданы заявления о привлечении виновных лиц к ответственности», — рассказали представители областного правительства. Сейчас работы археологов приостановлены.

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