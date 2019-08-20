Россияне потеряли интерес к флешкам

Опрос проводил Hi-Tech Mail.ru. Согласно его результатам, самым необходимым гаджетом в отпуске россияне считают смартфон (83%). На втором месте расположилось внешнее зарядное устройство (26%), на третьем — фотоаппараты (24%), а на четвёртом — навигатор (17%). Реже всего люди с собой брали флешки или карты памяти, экшен- и видеокамеры, а также умные браслеты.

По мнению представителя Hi-Tech Mail.ru, данный опрос показывает, что флешки и карты памяти теряют свою популярность из-за роста распространённости облачных хранилищ.

Этот вывод подтверждает тот факт, что по сравнению с предыдущим годом количество фотографий, которые хранятся пользователями на Облаке Mail.ru, увеличилось на 23%.