Россияне потеряли интерес к покупке новых смартфонов

В 2019 году в стране было продано 30 млн смартфонов на сумму около 495 млрд рублей. В целом, за прошлый год рынок вырос на 1% в натуральном выражении. Конкретно в сети МТС в прошлом году число проданных смартфонов в штуках сократилось на 1,9% по сравнению с 2018 годом. Но это связано скорее с уменьшением количества салонов компании.

В МТС считают, что в 2019 году производители смартфонов не предложили покупателям устройств, которые давали бы преимущества или новый опыт. Из-за этого потенциальные клиенты потеряли мотивацию обновлять смартфоны. Российский рынок данных устройств почти перестал расти, а россияне стали пользоваться имеющимися гаджетами дольше.