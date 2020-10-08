Россияне потратили 27 млрд рублей на мобильные приложения

В целом, за этот период количество загрузок в Google Play увеличилось на 10% по сравнению с годом ранее. В App Store число скачиваний выросло на 20%. Как сказано в пресс-релизе App Annie, за третий квартал 2020 года люди потратили максимальную сумму денег на мобильные приложения за всю историю.

Россияне оставили разработчикам мобильных приложений $348 млн (около 27 млрд рублей по текущему курсу). Большую часть этих денег — $244 млн — потратили на мобильные игры.

Что касается популярных приложений, то мировым лидером стал TikTok. В России это приложение тоже стоит на первом месте. За ним следует Telegram. Сообщается, что больше всего денег при этом россияне тратят в VK, музыкальном плеере BOOM и онлайн-кинотеатре ivi.ru.