Россияне потратили рекордное количество гигабайт со смартфонов

Это около 3,3 миллиардов ГБ. Примерно столько же россияне потратили за полный 2016 год. А вот в январе-марте 2018 года эта цифра была равна 1,1 миллиарду ГБ. Такой рост аналитики зафиксировали впервые.

Сообщается, что по темпам роста мобильный интернет значительно опережает проводной. Эксперты считают, что рост потребления мобильного трафика связан с тем, что люди стали чаще писать и звонить друг другу в мессенджерах. Но это не основной фактор.

Главной же причиной роста аналитики называют невысокие цены на доступ в сеть. Также положительную динамику определяет увеличение интереса россиян к видеоконтенту и играм, а также распространение смартфонов.