Россияне пожаловались на волну спама по электронной почте

Об этом пишет TJ. Сотрудники редакции и другие пользователи заметили волну спама в почте. Они получают сразу по несколько однотипных сообщений в день. У таких писем нет текста или темы, но есть вложения. Они могут называться «Последнее предупреждение», «По секрету», «Карта заблокирована» или «Начать зарабатывать». Мошенники хотят, чтобы пользователи кликнули на вложение, им этого достаточно.

Отмечается, что преступники каким-то образом обходят фильтры Gmail: письма не попадают в спам. Если вы увидели в папке «Входящие» подобное письмо, не спешите его открывать.