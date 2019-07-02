Россияне превратят космос в рекламную площадку

Как пишет ТАСС, спутники будут оснащены небольшой ионной двигательной установкой и ярким источником света. Эксперты поэтично сообщают, что рой таких спутников создаст в небе «созвездия»-баннеры, их, конечно, будет видно с Земли. Охват рекламы должен составить более чем 1 миллиард человек, так как «созвездия» будут пролетать над всеми крупными мегаполисами планеты. Интересно, что по словам авторов проекта, стоимость такой рекламы с учётом охвата окажется ниже, чем у существующих каналов, включая билборды, интернет и телевидение.

Avant Space уже разработала алгоритмы для управления спутниками. Их можно будет автоматически перестраивать, чтобы создавать новые логотипы. Размещаться аппараты будут на высоте 600-800 километров. Запуск первых тестовых спутников запланирован на 2021 и 2022 годы. К концу 2023 мир уже увидит первое «созвездие».