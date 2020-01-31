Наука и технологии
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Россияне придумали, как использовать сервисы такси для освобождения мест на автостоянках
Новый лайфхак
Одна из пользовательниц Twitter опубликовала в соцсети видео, на котором показан неэтичный, но эффективный способ освободить парковочное место на занятой автостоянке.
Автор ролика придумал, как использовать сервисы такси, наподобие Яндекс.Такси, чтобы освобождать место на парковке. В видео показано, как мужчина заказал такси к недалёкой от него точке, чтобы ближайшие к ней машины были выбраны для исполнения заказа. Метод сработал: автомобиль Яндекс.Такси принял заказ и выдвинулся к точке, освободив место на парковке. После того, как цель была достигнута, автор ролика заказ отменил.
Внимание к видео привлекло издание TJ. В комментариях к посту мнение пользователей разделилось: кто-то похвалил автора за находчивость, а кто-то отметил, что это нечестный способ.