Россияне рассказали, что хотели бы купить в «чёрную пятницу»

Опрос показал, что каждый пятый российский покупатель (22%) интересуется распродажами на «чёрную пятницу». 84% из них намерены что-то купить. При этом 20% россиян готовы потратить до пяти тысяч рублей, 29% — от пяти до 15 тысяч, 21% — от 15 до 30 тысяч и 26% — от 30 тысяч.

Наиболее привлекательными категориями товаров в акции участники опроса назвали электронику (79%), бытовую технику (36%), одежду (32%) и обувь (24%). Если говорить об электронике подробнее, то потенциальных покупателей интересуют смартфоны (62%), наушники (35%), ноутбуки или компьютеры (32%), телевизоры и проекторы (32%).

Все эти товары россияне намерены искать в AliExpress и Tmall (82%), «М.Видео-Эльдорадо» (56%) и Ozon (28%). Из брендов предпочтительнее всего для покупателей оказались Xiaomi (61%), Samsung (56%) и Huawei и Honor (36%).