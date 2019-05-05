Россияне рассказали, для чего им нужен интернет

В опросе участвовали россияне старше 15 лет. Респондентов собрали со всех регионов страны из 60 тысяч домохозяйств.

Выяснилось, что 62% опрошенных в основном использует интернет для общения в соцсетях. Среди россиян, выбравших этот вариант ответа, большинство было в возрасте от 15 до 19 лет.

Половина респондентов заявила, что чаще всего использует интернет для чтения новостей и статей, 36% — для скачивания фильмов, музыки и игр. Ещё 35% рассказали, что интернет им нужен для осуществления различных финансовых операций (оплаты услуг, денежных переводов и т.д.). 26,5% респондентов через интернет в основном размещают объявления о продаже вещей, а также сами покупают товары и услуги.

28% россиян старше 15 лет признались, что не пользуются интернетом. Опрос, результаты которого были опубликованы сегодня, проходил в 2018 году.