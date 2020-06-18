Наука и технологии
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Россияне рассказали, где можно «спрятаться» от 5G
Но этого не надо делать
Аналитики НТИ «Автонет» провели опрос среди жителей всех регионов России на тему сетей пятого поколения. Россияне рассказали специалистам, где можно «спрятаться» от 5G.
В опросе участвовали более 40 тысяч человек в возрасте от 27 до 60 лет. Как сообщается, 43% респондентов считают, будто от 5G можно спастись в автомобиле. Такое мнение распространено среди жителей Мордовии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области. Россияне рассказали, что машина «железная и мобильная», и потому на ней можно уехать подальше от потенциального излучения.
В НТИ «Автонет» напомнили, что сети 5G, на самом деле, не несут никакого вреда для организма. Кроме того, в России из-за требования о строительстве сетей пятого поколения на отечественном оборудовании внедрение 5G может задержаться до 2024 года.