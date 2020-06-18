Россияне рассказали, где можно «спрятаться» от 5G

В опросе участвовали более 40 тысяч человек в возрасте от 27 до 60 лет. Как сообщается, 43% респондентов считают, будто от 5G можно спастись в автомобиле. Такое мнение распространено среди жителей Мордовии, Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области. Россияне рассказали, что машина «железная и мобильная», и потому на ней можно уехать подальше от потенциального излучения.

В НТИ «Автонет» напомнили, что сети 5G, на самом деле, не несут никакого вреда для организма. Кроме того, в России из-за требования о строительстве сетей пятого поколения на отечественном оборудовании внедрение 5G может задержаться до 2024 года.