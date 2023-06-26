Россияне рассказали о своих «требованиях» к онлайн продаже алкоголя

Россияне высказали свои предпочтения относительно онлайн-покупок алкоголя в опросе, проведённом сервисами «Работа. Ру» и «Эвотор». По результатам исследования, треть респондентов заинтересованы в возможности приобретать алкоголь онлайн при условии наличия специальной пломбы на упаковке, чтобы быть уверенными в подлинности товара. Они также высказывают высокие требования к маркировке и проверке доставки. Есть и те, кто предпочитает покупать алкоголь только от проверенных производителей или на аккредитованных маркетплейсах. Однако 34% респондентов заявили, что вообще не пьют алкоголь и не интересуются его покупкой в любом формате.

В дополнение к алкоголю, опрашиваемые также выразили свои предпочтения по другим товарам, которые ограничены в доставке. Некоторым было бы удобно покупать рецептурные препараты и алкоголь онлайн. Есть желающие приобретать редкие биологически активные добавки, табачные изделия, ветеринарные препараты и даже питомцев через интернет. Однако эти предпочтения имели меньшую популярность среди опрошенных.

Обсуждение легализации онлайн-продаж алкоголя в России ведётся уже давно. В настоящее время онлайн-покупка алкоголя, включая доставку на дом, запрещена. В прошлом году планировался эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина через сайт «Почты России», но соответствующий законопроект был снят с рассмотрения Госдумой. Использование услуг доставки пользуется популярностью у россиян. Более половины опрошенных чаще всего заказывают продукты, каждый третий — одежду и обувь, около трети — косметику и уходовые средства, а также бытовую химию. Также популярны заказы аксессуаров для дома, бытовой техники, товаров для животных, электроники и аптечных средств и лекарств. Книги также входят в список популярных товаров для заказа.

Предприниматели в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае активнее всего используют услуги доставки. Однако региональные центры и средние города также проявляют интерес к доставке, включая Шахты и Орск. По данным «Эвотора», около 70% заказов в малом и среднем бизнесе приходится на доставку непродовольственных товаров, а 27% — на доставку продуктов и воды. Помимо обычных товаров, покупатели также заказывают необычные вещи, такие как антиквариат, дрова и сено.