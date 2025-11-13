Россияне рассказали, в каких устройствах дома чаще всего разряжаются батарейки

Игрушки, пульты, сенсоры и весы остаются основными потребителями небольших источников энергии. Яна Адамчук, руководитель направления Источники Питания Camelion рассказала о результатах исследования, проведённого среди 400 семей, и объяснила, почему классические AA и AAA остаются стандартом для большинства домашних устройств.

Повседневная энергетика дома

Когда перестаёт работать пульт или датчик движения, причина часто одна — разряженная батарейка. Несмотря на развитие технологий, большинство бытовых устройств продолжают работать на классических элементах питания. Это пульты, кухонные весы, детские игрушки, фонари и сенсоры — десятки приборов, от которых зависит привычный комфорт. Современный «умный дом» базируется на автономности. Многие датчики и модули работают без розеток, на сменных источниках питания. Чем больше таких устройств, тем чаще требуется пополнять запас батареек.

Как часто семьи покупают батарейки

Согласно данным исследования, российские семьи в среднем пополняют запас батареек каждые два-три месяца. Примерно половина опрошенных оценивает свой годовой расход в 5–10 штук. Однако реальная картина более динамична, так как в каждом доме одновременно работает от 5 до 7 устройств. Наиболее распространены форматы AA и AAA. Реже встречаются литиевые дисковые батарейки для часов и кухонных весов, а также элементы 9V — для сигнализаций.

Camelion выделило несколько категорий устройств, где батарейки разряжаются быстрее всего:

Пульты дистанционного управления

Автомобильные брелоки.

Компьютерные мыши и клавиатуры.

Детские игрушки и гаджеты.

Сенсоры и умные устройства.

Фонари, весы и часы.

Так формируется «энергетическая карта» дома, где каждая мелочь влияет на общий комфорт.

Почему батарейки остаются востребованными

Несмотря на рост популярности встроенных аккумуляторов, обычные батарейки удобны в повседневной эксплуатации. Они обеспечивают автономность, устойчиво работают при низких температурах и долго хранятся. Для аварийных приборов, сенсоров и фонарей такой формат остаётся оптимальным решением.

Новые технологии и экологичный подход

Рынок автономного питания постепенно смещается в сторону перезаряжаемых систем.

Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion) обеспечивают высокую энергоёмкость и компактность.

Ni-MH аккумуляторы подходят для форматов AA и AAA и выдерживают сотни циклов перезарядки.

Производители, включая Camelion, развивают технологии переработки и вторичного использования компонентов.

Каждое устройство в доме является частью небольшой энергетической сети. Даже такая деталь, как батарейка, поддерживает работу систем, от освещения до безопасности.