Россияне резко начали скупать DVD и Blu-ray диски. Почему?

Сообщается, что за первое полугодие продажи DVD и Blu-ray дисков увеличились почти вдвое по сравнению с прошлым годом, и во втором квартале динамика только ускорилась. В «М.Видео – Эльдорадо» утверждают об увеличении интереса к физическим носителям в три раза. На Ozon теперь приобретают на 36% больше DVD-дисков с фильмами и на 55% — с музыкой по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Почему это происходит? Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что рост продаж DVD-дисков связан с тем, что люди хотят продолжать смотреть фильмы вне зависимости от текущей ситуации. Из России ушли многие стриминговые сервис, а российские онлайн-кинотеатры удалили западные фильмы.