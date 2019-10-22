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Россияне резко начали скупать электронные книги
С начала 2019 года спрос вырос
Сеть магазинов «Ситилинк» проанализировала спрос на электронные книги в России. Оказалось, что с начала 2019 года продажи таких устройств увеличились на 94% в рублях.
Конечно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (первые девять месяцев). В натуральном эквиваленте спрос вырос на 81,7%. Средний чек, кстати, тоже увеличился — на 7% — и составил 6633 рубля.
Эксперты считают, что на рост спроса влияют электронные библиотеки, мобильные приложения и сервис подписок. Кроме того, электронные книги часто покупают в качестве подарка или для замены учебников.
Самыми «читающими» городами, по данным «Ситилинка», стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. В целом же, ВЦИОМ сообщал, что 53% россиян читают книги.
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