Россияне резко начали скупать электронные книги

Конечно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (первые девять месяцев). В натуральном эквиваленте спрос вырос на 81,7%. Средний чек, кстати, тоже увеличился — на 7% — и составил 6633 рубля.

Эксперты считают, что на рост спроса влияют электронные библиотеки, мобильные приложения и сервис подписок. Кроме того, электронные книги часто покупают в качестве подарка или для замены учебников.

Самыми «читающими» городами, по данным «Ситилинка», стали Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. В целом же, ВЦИОМ сообщал, что 53% россиян читают книги.