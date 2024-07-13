Россияне смогут купить самолёт на Ozon

Ozon начинает продажу легкомоторных самолётов российского производства, такое сообщение поступило от представителя маркетплейса. На данный момент в ассортименте платформы представлены шесть самолётов: пять СП-30 от Первого ОКБ из Таганрога, начиная с 9,7 млн рублей, и один двухместный самолёт‑амфибия Borey от Borey Aircraft из Самары за 15 млн рублей. В дальнейших планах Ozon рассматривает возможность добавления других типов воздушных судов, предназначенных для туризма и экстремальных видов спорта.

Процесс покупки легкомоторных самолётов на Ozon аналогичен покупке автомобиля на этой платформе. Клиент может оплатить покупку с помощью банковской карты и выбрать удобное время и место доставки. После заключения договора купли-продажи продавец обращается в Росавиацию для передачи права собственности, а затем самолёт доставляется покупателю в оговорённые сроки и место.

Артём Кочергин, заместитель гендиректора Первого ОКБ, рассказал, что предприятие ежегодно производит 12–15 СП-30 в Таганроге. В случае роста спроса они готовы увеличить выпуск до 48 самолётов в год и более. До сих пор основные каналы продаж Первого ОКБ включали собственный сайт, специализированные авиационные платформы и участие в авиационных выставках. Теперь выход на маркетплейс Ozon поможет привлечь новых клиентов и развивать бизнес на рынке сверхлёгкой авиации.