Россияне смогут научиться жить экологичнее и получать баллы на МТС Premium

Компания МТС представила новую экологическую игру «Моё ЭКОотражение», которая помогает пользователям осознать влияние своих привычек на окружающую среду. Игра сочетает тесты и мини-игры, где за выполнение заданий начисляются баллы. Эти баллы можно обменять на подписку МТС Premium. По словам представителей компании, проект создан, чтобы мотивировать людей менять повседневные привычки и узнать больше об устойчивом развитии. В игре также доступна библиотека статей, подборки фильмов и книг, которые могут быть полезны как школьникам, так и взрослым.

Начало игры связано с созданием аватара, который отражает экологические привычки пользователя. Для этого нужно пройти тест с вопросами о питании, транспорте, использовании гаджетов и других аспектах повседневной жизни. Искусственный интеллект формирует не только аватар, но и уникальный пейзаж, который изменяется в зависимости от успехов игрока в выполнении заданий. Виртуальный помощник подсказывает, как сделать выбор в пользу экопродуктов, избавиться от ненужных вещей, правильно или оптимизировать бытовые привычки.

Игра предлагает не просто развлечение, а полезный инструмент для экологического просвещения. Виртуальный ассистент делится лайфхаками, которые можно применять каждый день: от экономии энергии до сортировки отходов. Этот проект уже позиционируют как источник дополнительного учебного материала для уроков экологии. «Моё ЭКОотражение» призван показать, что небольшие изменения в жизни каждого человека могут формировать более устойчивое будущее.