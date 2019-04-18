Россияне смогут расплачиваться картами «Мир» ещё в одной стране

Согласно информации «Ведомостей», расплатиться картой «Мир» можно будет в 10 тысячах интернет-магазинов и, как минимум, в 40 тысячах уличных магазинов. Снять наличные с карты россияне смогут в 6500 банкоматах, принадлежащих Is Bank.

Купить по карте в Турции можно авиабилеты, номера в отелях и различные товары. Как сообщают представители «Мир», на сегодняшний день владельцы карт уже совершили 50 операций.

Помимо Турции, «Мир» работает в Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане. До конца года карты начнут принимать также в Узбекистане.