Россияне смогут увидеть сразу несколько планет невооруженным глазом: это редкость

13:43, 12 марта 2023
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Россияне смогут увидеть сразу несколько планет невооруженным глазом: это редкостьМожно также вооружиться телескопом
В этом марте ожидается довольно редкое небесное явление. Россияне смогут увидеть невооруженным глазом присутствие на небе сразу нескольких планет, рассказала в беседе с РИА Новостями научный руководитель Московского планетария Фаина Рублева.
Фото: Unsplash
Так, по вечерам над западным горизонтом будет сиять Венера, которую можно будет наблюдать в ясную погоду. При этом 24 марта она и Луна пройдут бок о бок. Также вечером и ночью на фоне созвездий Тельца и Близнецов будет виден Марс.
Юпитер же будет виден над западным горизонтом, тоже вечером, но лишь на короткое время. Уран и Нептун также будут находиться над горизонтом, но разглядеть их без специального телескопа не удастся.