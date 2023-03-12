Россияне смогут увидеть сразу несколько планет невооруженным глазом: это редкость

Так, по вечерам над западным горизонтом будет сиять Венера, которую можно будет наблюдать в ясную погоду. При этом 24 марта она и Луна пройдут бок о бок. Также вечером и ночью на фоне созвездий Тельца и Близнецов будет виден Марс.

Юпитер же будет виден над западным горизонтом, тоже вечером, но лишь на короткое время. Уран и Нептун также будут находиться над горизонтом, но разглядеть их без специального телескопа не удастся.