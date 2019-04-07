Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект

Платформа Handl ищет разметчиков — людей, задача которых определять, какие объекты изображены на картинках и отмечать их. Например, если на фотографии изображены несколько парнокопытных, то разметчик, согласно заданию, должен выделить на ней корову. Или при виде надписи «Huawei Mate 20 Pro» определить, какие из слов относятся к названию бренда, а какие к названию продукта. Эти манипуляции помогают создавать базу данных для обучения искусственного интеллекта, который в дальнейшем будет сам идентифицировать объекты на картинках.

На платформе уже зарегистрированы 25 тысяч человек. Новый пользователь сначала проходит короткое обучение, а потом приступает к выполнению задач. За их решение можно заработать до $3 в час.