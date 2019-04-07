Ferra

Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект

Зарабатывать можно до трех долларов в час
Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl. С ее помощью пользователи смогут помочь разработчикам и заработать деньги при этом.

Платформа Handl ищет разметчиков — людей, задача которых определять, какие объекты изображены на картинках и отмечать их. Например, если на фотографии изображены несколько парнокопытных, то разметчик, согласно заданию, должен выделить на ней корову. Или при виде надписи «Huawei Mate 20 Pro» определить, какие из слов относятся к названию бренда, а какие к названию продукта. Эти манипуляции помогают создавать базу данных для обучения искусственного интеллекта, который в дальнейшем будет сам идентифицировать объекты на картинках.

На платформе уже зарегистрированы 25 тысяч человек. Новый пользователь сначала проходит короткое обучение, а потом приступает к выполнению задач. За их решение можно заработать до $3 в час.

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