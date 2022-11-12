Россияне снова начали скупать DVD-диски. Да, дело в санкциях

Ретейлер отметил, что пик интереса к дискам пришёлся на второй квартал — спрос тогда вырос в три раза. В основном покупают диски Blu-ray. В Ozon тоже подтвердили рост интереса россиян к дискам. С марта по сентябрь 2022 года было куплено на 16% больше DVD с фильмами и на 51% больше DVD с музыкой. Люди также покупают DVD-плееры.

В «М.Видео-Эльдорадо» считают, что спрос растёт из-за ограничений со стороны зарубежных стриминговых сервисов. Например, россиянам стали недоступны Netflix и Amazon Prime Video. Кроме того, в российских онлайн-кинотеатрах сокращается количество западного контента.