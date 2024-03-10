Россияне сняли с карт рекордные 33 триллиона рублей в 2023 году

Опубликовано 10 марта 2024, 22:04
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Россияне сняли с карт рекордные 33 триллиона рублей в 2023 годуСообщает ЦБ
В 2023 году россияне сняли с банковских карт рекордные 33,3 триллиона рублей, что на 13% больше, чем в предыдущем году, и является рекордным показателем за последние десять лет. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ.
В четвертом квартале 2023 года был зафиксирован самый высокий объем снятия наличных: россияне сняли 9,2 триллиона рублей. В целом объем операций по картам физических лиц в России в 2023 году достиг 167 триллионов рублей, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом. Интересно, что рост переводов с карты на карту значительно замедлился.
Исследование также показало, что в 2023 году россияне потратили 54,4 триллиона рублей на товары и услуги с помощью своих карт, что на 16% больше, чем в прошлом году. При этом объем операций юридических лиц снизился на 15,7% до 4,7 триллиона рублей.