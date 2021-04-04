Россияне стали больше материться в соцсетях после запрета

В течение двух месяцев после запрета в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok россияне сделали 20,2 млн постов с использованием непечатной брани. Год назад число таких публикаций равнялось 18,3 млн, то есть было на 10% меньше.

Для подсчёта «Медиалогия» определила 66 нецензурных слов и словосочетаний на русском языке. Затем исследователи считали их упоминания в постах и комментариях пользователей.

Также компания узнала, какие темы чаще всего обсуждали в социальных сетях россияне в феврале-марте. Это были приговор оппозиционеру Алексею Навальному*, связанные с этим санкции, аномально холодная погода в России, севший на мель сухогруз Ever Given и рост цен на продукты.

* по требованию Роскомнадзора указываем, что Навальный является учредителем ФБК, который признан в России «иностранным агентом».