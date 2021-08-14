Россияне стали больше тратить на интернет и сотовую связь

Наука и технологии
Сегодня в 16:18
Россияне стали больше тратить на интернет и сотовую связьИм стал нужен больший объём услуг
Банк «Русский стандарт» выяснили, что средние чеки на услуги интернет-провайдеров и сотовых операторов в России выросли в первой половине 2021 года.
Рост относительно аналогичного периода прошедшего года составил 5%. Для интернет-провайдеров средний чек оказался равен 663 рублям, для сотовых операторов — 662 рублям.
Исследователи считают, что платежи увеличились из-за перехода на удалённый формат работы и учёбы. Больше всего стали платить за интернет клиенты возрастной группы 41-50 лет — 733 рубля. Меньше всего тратили клиенты в возрасте до 21 года — 325 рублей.
Что касается оплаты сотовой связи, то здесь картина такая же: россияне в возрасте от 41 до 50 лет платят больше всего — 729 рублей.
Кроме того, средний чек за интернет выше у мужчин — 711 рублей против 596 у женщин. За мобильную связь аналогично — 798 рублей против 506 рублей.