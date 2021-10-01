Россияне стали чаще брать игровые консоли в прокат и незаконно продавать их

По информации сервиса, самой популярной моделью среди пользователей сервиса в 2021 году стала PlayStation 4. В целом, за 2020 год число запросов на приставки на «Некст Ту Ю» увеличилось на 115% в сравнении с 2019 годом.

Отчасти популярность выросла из-за пандемии и дефицита консолей. Аналитики сделали вывод, что по итогам 2021 года количество запросов на аренду приставок вырастет на 50% по отношению к 2020 году.

Специалисты также рассказали, что выросло число мошеннических схем на рынке. Дело в том, что игровые приставки легко продать, а сервису, который выдал их в аренду, сложно отследить дальнейшую судьбу устройств. Мошенники берут в аренду популярные модели консолей, а потом их продают. Некоторые люди сдают арендованные приставки в ломбард, чтобы выручить деньги, например, на оплату кредита. Возможно, они верят, что успеют выкупить консоль, но многим это не удаётся.