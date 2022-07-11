Россияне стали чаще обращаться к частным мастерам для ремонта техники

Сообщается, что выручка точек по ремонту электроники выросла на 55% во втором квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причём учитывались только мелкие частные сервисы. Кроме того, во втором квартале года выросло количество запросов на ремонт и обслуживание электроники на Avito — на 45%. Увеличилось и количество предложений по ремонту от частных мастеров и компаний малого бизнеса — на 21%.

Такие услуги, как правило, дешевле, чем в крупных центрах. Например, замена стекла на смартфоне от частного мастера обойдётся в среднем в 500 рублей.

Эксперты считают, что россияне стали чаще обращаться к частным мастерам, так как им начали отказывать в гарантийном ремонте авторизованные сервисные центры. Проблема в компонентах: Apple, Dell, Asus и другие крупные производители техники больше не присылают партнёрам детали.