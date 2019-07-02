Россияне стали чаще охотиться за акциями в разных супермаркетах

Согласно исследованию, в 2018 году россияне совершили на 17,1% больше покупок по картам, если сравнивать с предыдущим периодом. Однако средний чек за одну покупку в супермаркете уменьшился на 36% и составил 419 рублей. Эксперты отчасти объяснили это тем, что магазины стали делать больше акций, скидок и развивать программы лояльности. Это один из основных методов конкурентной борьбы. Вероятно, покупателям стало выгоднее покупать много товаров по акции в различных магазинах.

Больше всего карточный оборот оказался в категориях «фаст-фуд» и «одежда». В 2018 году россияне в среднем оставляли в ресторанах быстрого питания по 360 рублей. В категории одежда сумма среднего чека оказалась несравнимо больше — 4 603 рубля.