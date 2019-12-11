Россияне стали чаще покупать в интернете

В исследовании компаний говорится, что в 2019 году доля онлайн-покупателей в России достигла 42%. В 2014 году этот показатель был равен всего 17%, а это значит, что за пять лет он вырос в пять раз. Средний чек на онлайн-покупку наоборот снизился на 161 рубль (по сравнению с предыдущим годом) и составил 1739 рублей.

Компании также узнали, по каким причинам россияне предпочитают покупки в интернете. Большинство отметило возможность сравнивать цены, что позволяет купить товар дешевле, чем в обычном магазине. Почти половина заявила, что им нравится читать отзывы других людей, делать покупки в любое время и в любом месте.

Так же оказалось, что каждый третий респондент сделал последнюю онлайн-покупку со смартфона или планшета.